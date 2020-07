Football

Vaincu avec l’Impact, Henry s’est agenouillé

Entraîneur de l'Impact Montréal, battu pour son retour en MLS, Thierry Henry a affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter.

Gustavo Bou a marqué l'unique but de la rencontre (56e) pour l'équipe de New England, qui prend la tête du groupe C, comprenant également Toronto FC et DC United, dont le match est prévu dimanche 12 juillet. La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars, a repris mercredi sous un format similaire à la Coupe du monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans une «bulle» à Disney World, à Orlando.