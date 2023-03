Hockey sur glace: Vaincu, FR Gottéron est au bord de l’élimination

FR Gottéron est au bord de l’élimination. Il a été battu lors de l’acte I des préplay-off sur sa glace, mardi soir, par Lugano au terme d’une rencontre indécise et houleuse (1-2). Les Dragons n’ont pas été assez dangereux à 5 contre 5 et ont manqué d’efficacité en avantage numérique pour venir à bout d’opportunistes luganais. Jeudi à la Corner Arena, la formation de Dubé jouera sa survie.

On jouait la 50 e minute à Fribourg lorsque Carr a envoyé Bertschy dans la bande d’un cross-check. Alors que le Canadien aurait probablement mérité une pénalité de match, il n’a écopé que de deux minutes pour son geste et FR Gottéron n’a pas pu disposer d’un power play de cinq minutes à un instant décisif du duel.

Avant ça, les 8947 spectateurs présents à la BCF Arena avaient assisté à une vraie rencontre de play-off entre les Dragons et les Bianconeri. Relativement fermée et lors de laquelle les empoignades et les petits coups ont été légion.