Football - Vainqueur fou de Servette, Sion a peut-être trouvé son déclic

La joie des Sédunois après leur quatrième réussite. Freshfocus

Sion avait retrouvé un peu de cohérence dans son jeu contre Zurich durant le week-end, alors Sion n’allait certainement pas changer de plan pour sa venue à Genève. Un 4-4-2 classique, deux grands hommes providentiels en pointe, la volonté de les trouver par longs ballons, peu importe la position: les Sédunois n’entendaient pas révolutionner le football à la Praille, disposaient d’une marche à suivre basique mais une marche à suivre quand même, et devaient se reposer sur toute leur bonne volonté – comme demandé par le coach Marco Walker durant la semaine – pour faire tourner la roue du bon côté.

Début de rêve pour Sion

On s’est dit que les Valaisans avaient vraiment tout fait juste à la 7e minute. Un centre venait de loin des pieds du pariat Dimitri Cavaré, sur un couloir complètement déserté par Alex Schalk. Guillaume Hoarau remettait à sa droite, Gaëtan Karlen était là pour conclure: un début de rêve, bien aidé par la non - intervention de Moussa Diallo. La validation du plan de jeu sédunois? La suite prouvera que oui, malgré ses failles.

Au fond, laisser le ballon à un Servette qui souffre lorsqu’il s’agit de percer un bloc bas, ça peut être pertinent. Le souci, c’est que Sion s’est arrêté là pour ce qui concerne sa participation à la première mi-temps. Et que Servette, malgré la claque reçue à Bâle dimanche, n’est pas tout à fait l’équipe en manque de repères et de confiance qu’est Zurich.

L’inévitable Stevanovic

D’a ut an t plus qu’après le brassage d’effectif de Saint-Jacques, Alain Geiger a retrouvé ses cadres, à l’exception de ses deux latéraux Gaël Clichy et Anthony Sauthier. Et il existe clairement un gouffre entre le Servette avec ses titulaires en puissance et le Servette qui s’en passe. Si bien que les Genevois n’ont pas tardé à refaire surface, après une énième entame de match compliquée.

Il a fallu évidemment que Miroslav Stevanovic passe par là. C’est lui , le Bosnien , qui a trouvé la bonne ouverture dans la barricade valaisanne. Grejohn Kyei se trouvait bien lancé en profondeur, l’ancien du Stade de Reims concluait sa précieuse première mi-temps par un décalage idéal pour Alex Schalk, qui poussait le ballon dans le but vide (37e, 1-1). Le momentum parlait alors clairement à la faveur des Grenat.

Sion vire en tête

Puis tout s’est retourné. À l’image de la fin de saison valaisanne? L’avenir le dira. En tout cas, les débats plutôt calmes de la période initiale sont partis dans tous les sens. Celui de Sion, d’abord, les hommes de Marco Walker ayant joué avec les limites jeudi: les limites du hors-jeu. Il s’en est fallu deux fois de quelques centimètres pour que les visiteurs ouvrent le score, rebelote sur le 1-2. Le jeu entre Guillaume Hoarau et Gaëtan Karlen a fonctionné pour un cheveu (la VAR l’a confirmé), Sion a viré en tête.

Puis pris deux longueurs d’avance. Sur une balle arrêtée, celles qui avaient fait si mal aux Sédunois dix jours plus tôt à Vaduz. Corner de Matteo Tosetti, tête de Birama Ndoye. 1-3, mais pas de break, Alex Schalk replongeant l’adversaire dans le doute six minutes plus tard (64e). C’est à peu près à ce moment que Servette a lancé toutes ses forces dans la bataille, quitte à oublier de défendre.

Une aubaine pour Guillaume Hoarau qui, après avoir donné de soi sans inscrire son nom au tableau d’affichage, profitait d’un bon rush de Baltazar Costa pour se jouer de Jérémy Frick (2-4, 71e) et inscrire son deuxième but de la saison en Super League.

Une rencontre délirante

Oui, le derby de Rhône a tourné à la folie. Un peu comme Sion sait si bien le faire avec ses missions sauvetage. Celle-ci partait de très loin, semblait encore plus improbable que les autres, et pourtant, les Valaisans viennent de faire un premier pas dans la bonne direction. Non sans souffrir, encore un peu, lorsque Boubacar Fofana trouvait la faille à la suite d’un long service de Steve Rouiller (3-4, 74e).

Non sans bondir de joie et sauter dans les bras de Matteo Tosetti lorsque celui-ci envoyait un plomb dans un angle difficile sous la latte de Jérémy Frick (3-5, 82e).

C’était le dernier événement d’une rencontre délirante. Pour la deuxième fois de suite, Servette a encaissé cinq buts. Pour la deuxième fois de suite aussi, Sion a donné d’encourageants signes de vie.