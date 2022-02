Hockey sur glace : Vainqueur de Sierre, La Chaux-de-Fonds tient le rythme

Les Neuchâtelois ont remporté le derby romand de Swiss League programmé ce lundi soir (3-2) et conservent leur avance en 3e place.

Un derby romand entre Sierre et la Chaux-de-Fonds était au programme, ce lundi soir, en Swiss League. Les Neuchâtelois en sont sortis vainqueurs (3-2), grâce à des réalisations de Petrini (8e), Matewa (34e) et Trettenes (50e). Les Valaisans ont réduit le score à deux reprises, par Beauregard (35e) et Montandon (52e), sans parvenir à remettre les compteurs à égalité.