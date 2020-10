Cyclisme : Vainqueur, Sam Bennett est déclassé après la ligne d’arrivée

Le sprinteur irlandais a perdu sa victoire sur tapis vert, jeudi lors de la 9e étape du Tour d’Espagne, au profit de Pascal Ackermann. L’Équatorien Richard Carapaz reste en tête du général.

Sam Bennett (Deceuninck) a été le plus rapide lors du sprint qui a clôturé la 9e étape de la Vuelta dans les rues d’Aguilar de Campoo (nord-ouest de l’Espagne). Quelques minutes après l’arrivée, l’Irlandais a pourtant été déclassé par les commissaires de course à cause d’une bousculade dans le final. Il s’est rendu coupable de deux coups d'épaule à destination du Letton Emils Liepins.