Une maman a obtenu le remboursement de sa vaisselle et s’apprête à la jeter.

Ces articles, déjà interdits dans plusieurs pays de l’UE, ne sont pas si naturels que ça. «Ils contiennent 40% d’une résine à base de mélamine et de formaldéhyde. Ces deux plastiques, respectivement toxique pour les reins et cancérigène, se retrouvent dans la nourriture, surtout si elle est chauffée ou acide», résume Didier Ortelli, chimiste cantonal adjoint genevois, qui a analysé des échantillons prélevés dans tous les cantons romands.

Coop arrête, Manor écoule son stock

Reste que cette vaisselle n’est pas commercialisable en Suisse. «Tous les ingrédients qu’il est permis d’ajouter dans des matières plastiques destinées à l’alimentation figurent dans l’ordonnance sur les matériaux et objets, le bambou n’y est pas», résume un porte-parole de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire. Celui-ci clarifiera officiellement ce point en juillet et a déjà contacté les distributeurs.

Coop a ainsi décidé de ne plus vendre d’articles à contact alimentaire en bambou mélaminé, «bien que ceux que nous proposions étaient sans danger», selon sa porte-parole. De son côté, Manor écoulera son stock d’ici à fin 2021.