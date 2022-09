Genève: Vaisselle réutilisable à l’emporter plutôt que des couverts jetables

Une boîte réutilisable sera proposée contre consigne et pourra être ramenée ou conservée. leo

Bientôt fini de jeter à la poubelle son assiette et ses ustensiles en plastique après un repas à l’emporter. Dès le 1er janvier 2025, le plastique à usage unique ne pourra plus être utilisé dans la restauration au bout du lac, comme le veut la nouvelle loi sur les déchets approuvée par le Grand Conseil, vendredi dernier. Un vote qui tombe à pic pour les autorités, qui ont lancé mardi une campagne de sensibilisation pour promouvoir la vaisselle réutilisable pour les plats à l’emporter (restaurants, take away, foodtrucks, cantines d’entreprise, ainsi que lors des manifestations publiques).

«Chaque geste compte»

«L’idée est de prendre le pli et de se tourner vers la vaisselle réutilisable et il faut que tout le monde joue le jeu: restaurateurs, commerçants et consommateurs», a plaidé Philippe Royer, directeur général de l’Office de l’environnement. Le Canton vise à réduire de 25% la production de déchets d’ici 2025. Et «chaque geste compte», a insisté Christian Brunier, directeur des Services industriels (SIG), qui participent à l’opération, aux côtés de l’Etat et de la Ville.

Actuellement, 120 établissements sont partenaires de l’opération, avec l’idée d’en convaincre une centaine d’autres annuellement dans les trois prochaines années. Ces enseignes proposent ainsi des contenants consignés à 10 francs, qu’on peut ramener ou conserver. Elles bénéficieront d’un accompagnement en termes de formation, ou d’un coup de pouce financier. Les SIG vont en effet prendre en charge la moitié de la cotisation de base payée au fournisseur de contenants réutilisables.

Mille boîtes gratuites



Quant à la Ville, qui interdit depuis janvier 2020 la vaisselle plastique jetable sur son domaine soumis à autorisation, elle va distribuer gratuitement au public mille de ces contenants, notamment lors de la tournée du foodtruck de l’Union maraîchère jusqu’à mi-octobre, ainsi qu’aux Points info de la Servette et de Plainpalais, ainsi qu’à son Espace du boulevard Carl-Vogt. De son côté, Stéphane Oberson, président et représentant de la branche restauration de la Nouvelle Organisation des Entrepreneurs, a insisté sur le rôle d’accompagnateur actif que devait tenir l’Etat: «Nous ne voulons pas endosser celui de gendarmes et contrôler les consommateurs, à l’image de ce qui a eu lieu durant la pandémie.»

Des plateformes telles qu’UberEats, ainsi que les grands distributeurs sont aussi concernés par ces partenariats, ont assuré les autorités.

Le réseau RestoBox à Lausanne Des solutions similaires existent déjà à Berne et à Lausanne. Le chef-lieu vaudois a en effet lancé en 2019 le réseau RestoBox, qui propose des contenants réutilisables dans près de 150 enseignes. Par ailleurs, le canton de Berne impose depuis 2019 une telle vaisselle dans les manifestations de plus de 500 personnes. Le Jura le fait aussi depuis le début de l’année dans tous événements publics soumis à autorisation. Le canton de Neuchâtel s’y mettra dès janvier prochain. Au niveau fédéral, une motion de Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE) réclamant l’interdiction de la vaisselle jetable a été refusée par le Conseil national en juin par 113 voix contre 65.