Canton du Jura : Vaisselle réutilisable imposée dans les manifestations dès 2022

La vaisselle réutilisable sera imposée dans les manifestations dès 2022 dans le canton du Jura. L’Etat entend s’investir avec les communes et les acteurs concernés pour développer une ou plusieurs solutions régionales, favorables aux acteurs locaux et à l’environnement.

«Au vu de l’importance primordiale d’une mise en œuvre de qualité, le Gouvernement jurassien a décidé que la vaisselle réutilisable ne serait pas encore imposée en 2021», a indiqué mardi la Chancellerie d’Etat. Le canton veut profiter de cette année pour rechercher des solutions écologiques et proposer des modalités d’application.

«Dans le pire des cas, le bilan écologique de la vaisselle réutilisable peut s’avérer aussi mauvais que celui de la vaisselle jetable. Avec la mise en place d’une organisation et d’infrastructures modernes et performantes, le bilan carbone de la vaisselle réutilisable peut, à l’inverse, s’avérer jusqu’à six fois meilleur que celui de la vaisselle à usage unique», a expliqué le canton.