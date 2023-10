Val-de-Ruz (NE): Neuchâtel autorise le tir d’un loup, une première dans le canton

Le Département du développement territorial et de l’environnement de Neuchâtel a autorisé le tir d’un loup isolé, responsable de la mort de neuf moutons et des blessures d’un dixième, entre le 4 et le 5 octobre au Mont-Racine (NE). Malgré la clôture électrifiée mise en place par le berger, le canidé a tout de même réussi à poursuivre son attaque. Les gardes-faunes ont dès lors 60 jours pour abattre ce loup, qui sévit dans la région du Val-de-Ruz.