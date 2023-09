Val d’Hérens (VS): L’auteur des cambriolages en série a été arrêté

Durant plus de quatre mois, entre février et juin derniers, plusieurs établissements situés dans les villages d’Arolla, des Haudères, d’Evolène et de Vex (VS) ont été les cibles de nombreux vols par effraction et de vols par introduction clandestine. Le voleur avait ciblé des hôtels, des campings, des boulangeries et des bistrots ainsi que d’offices de tourisme du Val d’Hérens. L’auteur des cambriolages avait amassé un magot de plus 20'000 francs, principalement en cash.