Il avait importé illégalement en Valais 48'000 kilos de viande

Après plus de sept ans de procédure, le Tribunal cantonal valaisan a tranché: le boucher qui avait importé plus de 48 tonnes de viande de France voisine, sans passer par la douane, devra s’acquitter d’une amende de 65’000 francs pour recel douanier par habitude.

Et ce n’est que le début. En effet, l’homme risque également de devoir rembourser les 1,1 million de francs de redevance et de TVA qu’il a fraudé. Un volet de l’affaire qui sera traité ultérieurement par le Tribunal administratif fédéral.

Le trafic avait été révélé en 2016, quand deux importateurs français et marocains avaient été interpellés, alors qu’ils tentaient de transférer 300 kilos de viande non déclarée à Plan-les-Ouates (GE). L’affaire avait été jugée une première fois, en 2021, par le Tribunal de Martigny (VS). Mais le prévenu avait fait recours. Il aura donc fallu deux années supplémentaires pour obtenir une décision du Tribunal cantonal valaisan. L’avocat du prévenu a indiqué que, pour l’heure, aucune décision n’a été prise au sujet d’un nouveau recours, explique le «Nouvelliste».