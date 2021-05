Choc - Valais: de la pub collée sur les tombes d’un cimetière

Un Chablaisien est venu se recueillir sur la tombe de son épouse au cimetière de Collomb e y (VS) et a été très choqué par ce qu’il y a découvert, relate «Le Nouvelliste». Il y avait un autocollant, un QR code lié au site web de l’entreprise de pompes funèbres qui avait réalisé les travaux sur cette sépulture. «Il s’agit purement et simplement de publicité. Cela n’a pas sa place ici, c’est tout à fait indécent!» , s’indigne-t-il dans le quotidien valaisan.