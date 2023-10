Valais: Des pistes de ski rien que pour soi

En général, quand on se réjouit d’avoir pu profiter d’une journée de ski où «il n’y avait personne», c’est faux: il y avait juste une faible affluence sur les pistes. Mais, dès cette année, cette phrase pourra retrouver tout son sens aux Giettes, petite station au-dessus de Monthey (VS). Le propriétaire des remontées mécaniques a annoncé qu’il sera possible de privatiser le domaine skiable pour une période allant d’une soirée à une semaine, rapporte RhôneFM. Avoir pour soi tout seul les deux téléskis, les 8 km de pistes, les sentiers raquettes et le parcours de ski de fond est un privilège qui coûtera environ 800 francs par jour. TéléGiettes espère intéresser des groupes qui souhaitent fêter un anniversaire ou un autre événement, ainsi que des entreprises qui trouveront là une idée originale pour la sortie du personnel.