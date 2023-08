Valais et Vaud: Levée des interdictions d’allumer des feux

Lors de la canicule de la semaine dernière, les cantons de Vaud et du Valais avaient interdit les feux de forêt et en plein air à cause du danger imminent d’incendie. Grâce aux températures plus fraîches et aux précipitations marquées du week-end, ce risque a significativement baissé: sur le territoire vaudois il est estimé à 1 (faible) sur une échelle de 5, alors qu’en terres valaisannes il est jaugé entre 1 et 2. C’est pourquoi les autorités lèvent, avec effet immédiat, les restrictions liées aux feux de forêt et en plein air.