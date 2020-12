Tribunal fédéral : Valais: graves accusations contre un ressortissant kosovar

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de cet homme contre la détention provisoire ordonnée par la justice valaisanne après des accusations de contrainte sexuelle et de contrainte à la prostitution.

Par la suite, ces accusations d’abus de confiance, escroquerie, menaces et contraintes ont été complétés par les chefs de contrainte sexuelle, complicité de viol et encouragement à la prostitution. Le recourant est ainsi soupçonné d’avoir «livré» une autre femme à des amis et de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles. La victime aurait subi des menaces contre elle et sa fille afin de la contraindre au silence.