Valais: il avait transformé son funiculaire en piège mortel

Cette femme de 68 ans s’était retrouvée coincée entre la nacelle et un pilier. Il avait fallu une trentaine de minutes à la famille pour extraire la malheureuse. Prise en charge et héliportée à l’Hôpital de Sion, elle avait succombé à ses blessures.

Sécurité contournée

Le Valaisan devra payer plus de 18’000 francs de frais de justice et sa condamnation figurera sur son casier judiciaire. Mais il n’a écopé d’aucune sanction. Comme le prévoit le Code pénal, il est possible d’exempter un coupable de toute peine s’il a en somme déjà assez souffert. Or l’homme condamné a été très affecté par le décès de sa belle-sœur, avec qui il avait une relation privilégiée, note le quotidien valaisan. Il a souffert de dépression et a déclaré que sa vie s’est arrêtée le jour du drame.