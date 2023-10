Lonza créée 300 emplois à Viège pour la production d'un vaccin

Lonza emploie plus de 4700 personnes sur son site viégois.

L’entreprise pharmaceutique Lonza a annoncé, dimanche, sa collaboration avec un fabricant américain dans l’élaboration d’une gamme de vaccins contre le pneumocoque à large spectre. C’est sur son site de Viège (VS) qu’elle sera chargée de fabriquer des «composants clés» de ces nouveaux produits. Pour l’heure, deux des trois phases de test précédant la commercialisation de ces nouveaux vaccins ont été effectuées. Après l’ interruption de la production des vaccins Moderna contre le Covid-19, qui avait fait dévisser les actions de l’entreprise, la firme haut-valaisanne signe donc un grand coup.

Dans un communiqué de presse, Lonza a expliqué que «la conception de l’unité de fabrication dédiée est presque terminée». Reste à installer les équipements nécessaires, un aménagement qui devrait commencer en 2024. Une fois la capacité maximale de cette nouvelle unité atteinte, la succursale de Viège (VS) devrait accueillir jusqu’à 300 nouveaux professionnels. Pour rappel, Lonza emploie plus de 4700 personnes en Valais, ce qui en fait l’un des plus gros employeurs du canton.