Valais: La cybercriminalité sur WhatsApp perdure

La police cantonale valaisanne enjoint les victimes à réunir les preuves du piratage et de les contacter au plus vite.

D’abord des offres d’emploi frauduleuses à Berne et maintenant des piratages de compte en Valais. Les utilisateurs de WhatsApp n’en ont pas fini avec les cybercriminels. La police cantonale valaisanne a recensé plusieurs cas de piratage en son territoire. Pour arriver à leurs fins, les malfrats installent l’application en utilisant le numéro de téléphone de leur victime. À ce moment, le logiciel transmet automatiquement un code unique par SMS au numéro lié au compte. C’est alors que les hackeurs profitent d’une faille dans le processus de validation, arrivent à se procurer ledit code et prennent contrôle du compte. Une fois leur stratagème réussi, ils activent alors la double authentification: les victimes ne peuvent plus récupérer leurs comptes. Un de ces escrocs, qui sévit actuellement en Valais, a joint tous les contacts enregistrés pour leur extorquer de grosses sommes d’argent.