Valais: La Grande Dixence ouvre ses portes après des rénovations

Vous rêvez de voir les centrales hydroélectriques de Grande Dixence. Ce samedi 21 octobre, de 10 à 16 heures, vous pourrez visiter les centrales de Nendaz et de Bieudron, et ainsi découvrir, dans le cadre d’une exposition, les travaux qui ont été réalisés, ces six dernières années, dans le complexe de la Grande Dixence.