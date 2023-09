Le tableau du premier président de Sion mystérieusement réapparu

Une question de dimension

«J’avais vu passer cet avis de recherche, mais je pensais qu’il s’agissait d’une toile beaucoup plus grande. Aussi, je n’ai pas fait le lien avec le petit tableau suspendu dans mon corridor. Et c’est mon fils qui m’en a parlé, en me disant: tu ne crois pas que c’est celui-là que la Ville recherche? J’ai vérifié, et c’était effectivement le cas. Je suis tellement déçue de ne pas avoir remarqué ça plus tôt», raconte sa propriétaire qui possède également le portrait de la femme du premier président de Sion, Catherine de Kalbermatten, née de Torrenté.