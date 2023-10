Les bisses valaisans attirent les agriculteurs d'Asie centrale

Confronté à des épisodes de sécheresse de plus en plus réguliers, le Kirghizistan éprouve des difficultés pour irriguer ses cultures de manière efficiente et durable. Mais cela ne sera bientôt peut-être plus le cas, grâce à un système d’irrigation bien connu en Suisse: le bisse. En effet, une délégation kirghize a été mandatée pour visiter et étudier les fameuses structures, caractéristiques du Valais. «Cette technologie est nouvelle pour moi. Au Kirghizistan, nous construisons des canaux d’irrigation en béton. Je n’en ai jamais vu en bois auparavant», confie Jyldyz Abdyllaeva, responsable de la délégation kirghize, auprès de la SRF.