Valais: Objectifs quasi atteints durant la chasse haute

Pour 2023, le modèle de chasse avait été adapté pour le chamois. Une disposition visant à protéger les chamois de deux ans et demi avait été adoptée afin de préserver le futur capital reproducteur de l’espèce, en Valais. Dans certaines régions où le recul était problématique, les prescriptions ont ainsi été plus restrictives. Dès lors, les résultats de la chasse haute ont été conformes aux objectifs définis par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton. Au total, 1959 chamois ont été tirés dans le canton, soit 464 bêtes de moins que l’an dernier. Enfin, cette année, 312 chevrettes (femelles du chevreuil) et 16 sangliers ont été prélevés durant la période de la chasse haute qui a couru du 18 au 30 septembre.

La chasse continue

La période de chasse basse a débuté le 3 octobre. Les chasseurs ont le droit de tirer les brocards (chevreuils mâles), les sangliers, les lièvres, lapins de garenne, renards, blaireaux, martres, fouines, corneilles, bécasses des bois, pies, geais, grands corbeaux, corbeaux freux, tourterelles et pigeons. La chasse à certains gallinacés et oiseaux d’eau débutera plus tard dans la saison. Quant aux sangliers, renards et blaireaux, ils feront également l’objet d’une chasse spéciale les trois samedis précédant la période des Fêtes de fin d’année et les cinq suivantes.