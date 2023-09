Né en Suisse, un Espagnol sera expulsé à cause d’une baston

La bagarre devant une boîte de nuit valaisanne a tourné au passage à tabac: l’Espagnol a roué de coups de poing et de pied son adversaire, alors qu’il gisait au sol.

Un soir de juin 2019, deux hommes avinés en sont venus aux mains pour des raisons futiles, devant une boîte de nuit valaisanne. Après de premiers échanges de coups, la bagarre a tourné à l’avantage d’un Espagnol de 41 ans. Mais lorsque son adversaire s’est retrouvé au sol, inerte, il a continué à lui donner des coups de poing et coups de pied à la tête. Cet acharnement lui a valu d’être condamné, un an plus tard, à 13 mois de prison avec sursis pour tentative de lésions corporelles graves. Une peine assortie de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.