Le Sun Chemical à Monthey face à des perspectives sombres

Présente sur le site chimique de Monthey, la société Sun Chemical va licencier 31 de ses 224 employés, révèle «Le Nouvelliste». «La majorité de ces suppressions de postes se fera grâce aux départs naturels. Sept mises à la retraite anticipée et cinq licenciements seront cependant nécessaires» précise la société. Il y a quelques mois, Sun Chemical avait renoncé à employer des temporaires et instauré des réductions de l’horaire de travail. Mais cela n’a visiblement pas suffi. Des excédents de stocks, des coûts énergétiques élevés, l’inflation ainsi que l’affaiblissement de la demande des clients depuis le début de 2023, dans la division pigments, sont les principales causes de ces mauvaises nouvelles.