Valais: Perte de maîtrise fatale à un motard

Peu avant 22 heures, un motocycliste qui circulait seul sur sa moto sur la route d'Aproz à Sion, en direction de Conthey a connu une embardée fatale. Parvenu à la hauteur de l'aire de repos des Iles, dans une courbe à droite, le pilote et son deux-roues ont quitté la route et traversé la voie de circulation opposée avant de terminer leur course, quelques mètres plus loin, contre un grillage délimitant le camping TCS.