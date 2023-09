Valais: Sa smartwatch grille son poignet: Apple ne veut rien savoir

«J’ai tout d’abord senti des picotements, et c’est en enlevant ma montre que j’ai compris que j’avais une brûlure au deuxième degré», explique Robert*, aujourd’hui partiellement guéri de sa blessure. L’homme portait une Apple Watch série 4 au poignet depuis trois ans et, pour des raisons encore à établir, cette dernière a surchauffé. «C’était un samedi matin et je vaquais à mes occupations du quotidien. Je n’étais pas en plein soleil et je n’ai rien fait d’inhabituel», précise le Valaisan. L’homme pensait que sa montre connectée serait vite remplacée, mais les différents échanges téléphoniques avec le fabricant se sont révélés infructueux.