Excursion en suisse - Valais: un cours de yoga à 3300 mètres d’altitude

10 juillet à 3h30: la sonnerie stridente du téléphone résonne dans la chambre de l’Experimental Chalet, à Verbier (VS). Le réveil pique un peu, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour admirer le lever du soleil depuis le sommet du Mont-Fort, à 3300 mètres d’altitude, et un peu de yoga! Doudoune sur le dos et bonnet vissé sur la tête, à cette hauteur le mercure frôle les 0 °C, direction Médran, au centre de la station, pour rejoindre le groupe de participants à cette activité organisée tous les samedis en été (quelques jeudis sont aussi au programme).

Un trajet en navette et deux télécabines plus tard, nous arrivons au sommet du Mont-Fort, vers 5h15. Le froid pénétrant est rapidement balayé par la quiétude des lieux et la beauté du paysage. Mont-Blanc, Cervin, Grand Combin et Dent-Blanche: les plus beaux sommets des Alpes se dévoilent à la lumière du petit matin.

Nina Seddik

En attendant le lever du soleil, nous déambulons pour nous réchauffer, tasse fumante à la main (un bon pour une boisson chaude est offert à tous les participants). Du violet au rose en passant par l’orange, le ciel se pare de ses plus belles couleurs. 5h50: le soleil se lève au son du cor des Alpes. Un spectacle absolument sublime qui envoie valser le souvenir d’un réveil un poil matinal.

Nina Seddik

Yoga en altitude

Il est 7h du matin et nous ne sommes plus que neuf. Les autres? Ils ont repris la télécabine pour descendre jusqu’à l’igloo du col des Gentianes où les attend un solide petit-déjeuner américain ou continental. En ce qui nous concerne, le moment de se restaurer devra attendre encore un peu. Une heure pour être exacte. Le temps de profiter d’une séance d’initiation au yoga en compagnie d’Émilien Badoux, instructeur et snowboardeur d’élite. «On ne recherche pas la performance mais à être dans le moment», prévient dès le début le Valaisan, âgé de 38 ans.

Nina Seddik Nina Seddik

Des respirations profondes et des étirements doux: cette pratique tout en lenteur, et accessible à tous, fait un bien fou. Elle réchauffe aussi car, malgré le soleil, il fait encore froid. Une heure plus tard, il est temps pour notre groupe de yogis ultra-détendus, et affamés, de prendre congé du Mont-Fort et de descendre au col des Gentianes pour un petit-déjeuner bien mérité.

Profiter de la nature

L’activité se terminant vers 9h du matin, les possibilités pour le reste de la journée sont nombreuses. On peut, par exemple, prendre la télécabine qui relie le col des Gentianes (ouvrez l’œil, des marmottes s’y baladent) pour rejoindre La Chaux. Depuis là, on se rend à la Croix-de-Cœur par la Planie en 1h45 environ. Le retour à Verbier se fait en télécabines depuis Savoleyres ou à pied (environ 1h), le long de jolis bisses.

Nina Seddik

Autre option pour le reste de la journée: tester l’une des 100 activités gratuites proposées par le VIP Pass, un sésame offert dès une nuit passée dans la région de Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz.

Toutes les infos pratiques pour assister au lever du soleil et au cours de yoga au Mont-Fort sont à retrouver ici.

Bonnes adresses

Hôtel Beau-Site, à Chemin. Situé à environ 40 minutes de Verbier, ce petit hôtel centenaire est un vrai bijou. Un endroit hors du temps, en pleine nature, idéal pour déconnecter quelques jours. Cet établissement écologique et végétarien dispose de treize chambres, avec sanitaires en commun sur l’étage, ultra-charmantes et décorées avec des meubles d’époque. Différents stages liés au bien-être et au développement personnel y sont régulièrement organisés.

Nina Seddik Nina Seddik Nina Seddik

L’Experimental Chalet, à Verbier. Pousser sa porte, c’est pénétrer dans un univers rétro, très années 1940. Les 39 chambres sont décorées avec goût et ont un charme fou. L’hôtel dispose aussi d’un joli petit spa avec des soins à la carte, un jacuzzi extérieur, un sauna et un hammam.

verbier.ch/Alexis Jacquin verbier.ch/Alexis Jacquin verbier.ch/Mr Tripper

Taratata, à Verbier. Ancienne boîte de nuit reconvertie en restaurant, Tarata propose une carte axée autour de la viande et de très bons cocktails, comme l’Equipocaliente, composé de tequila, de poivrons rouges et de sirop de chorizo. Sa déco aux accents d’urban jungle nous fait voyager le temps d’un repas.