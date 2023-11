Valais: Un immeuble de cinq étages s’embrase à Monthey 

«J’étais en train de travailler chez moi, en home office, quand tout à coup, j’ai aperçu de la fumée noire s’échapper de l’immeuble d’en face. Et l’odeur du feu était bien présente», raconte un habitant de l’avenue du Crochetan à Monthey (VS). Lundi, vers 13h20, le feu s’est déclaré dans un bâtiment d’habitation de cinq étages. La police cantonale valaisanne parle d’un «incendie de grande envergure». Et les images de lecteurs en témoignent.