Valais: Une caisse pour les dons dévalisée à 2350 mètres d’altitude

Des membres de l’association IG Klettersteig à Loèche-les-Bains ont récemment découvert que la caisse destinée à la récolte de dons située sur la via ferrata du Daubenhorn avait été fracassée et son contenu vidé. La particularité de ce vol est qu’il s’est produit à 2350 mètres d’altitude sur une voie escarpée dont la difficulté est élevée.

«Les voleurs n’ont pas ménagé leurs efforts et ont dû faire une randonnée de plusieurs heures», écrit l’association dans un communiqué. Les responsables partent du principe que les auteurs présumés sont des alpinistes expérimentés. L’endroit où se trouvait la caisse ne peut pas être atteint sans un équipement spécifique et de bonnes connaissances de la montagne.

Les malfaiteurs avaient manifestement tout planifié puisqu’ils ont emporté les outils nécessaires pour forcer le coffre qui était massif et solide selon les responsables. Les dons permettent à l’association d’entretenir la via ferrata tout en gardant son accès gratuit. Il n’est pas précisé quelle somme se trouvait dans la caisse. Les membres de l’association espèrent qu’il s’agissait d’un incident isolé et appellent les responsables à se dénoncer et à rendre l’argent.