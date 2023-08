Valais: incendie de forêt en pleine nuit à Flanthey

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi à proximité du chemin de Dourgillet à Flanthey (VS). Les pompiers ont été prévenus peu après minuit et sont intervenus rapidement. Ils sont parvenus à circonscrire le sinistre et éviter sa propagation. Environ 250 m² de lisière ont été dévastés par les flammes, précisent les autorités valaisannes ce mercredi.