Final musical explosif au Palp Festival avec Mind Enterprises

Mind Enterprises se produira le samedi 23 septembre à la Tour Lombarde, à Conthey (VS). Ce concert est programmé en after party de la balade vinicole et musicale Saint-Cep, dernier événement proposé par le Palp Festival en 2023. Ce live gratuit est incontournable. L’artiste turinois, Andrea Tirone de son vrai nom, a grandement influencé la scène électronique de ces dix dernières années avec ses sonorités italo-disco. Mind Enterprises a notamment collaboré avec l’Allemand Purple Disco Machine sur le titre «Exotica» et est l’auteur du single «Idol», largement samplé par le DJ français Kungs pour créer son tube mondial «Never Going Home». Sur scène, Andrea Tirone est accompagné de son ami et batteur Roberto Conigliaro. Le duo arrivera en Valais, plein d’énergie, après avoir fait danser les foules durant l’été en Espagne, en France, en Allemagne, en Pologne ou encore en Estonie avec sa musique rétrofuturiste.