Genève: Valaisan condamné pour avoir volontairement percuté un cycliste

Une altercation entre un cycliste et un automobiliste valaisan de 27 ans, de passage dans le quartier genevois des Pâquis, se termine avec de la prison avec sursis. Comme l’écrit la «Tribune de Genève» , le jeune homme, au volant d’une Honda Civic, avait intentionnellement renversé le vélo suite à une prise de bec il y a un an, rue de Lausanne. La justice genevoise l’a condamné lundi à une peine de prison de 16 mois avec sursis pour tentative de lésions corporelles graves. Il ne conduira pas pendant deux ans. Le cycliste s’en était tiré avec des blessures légères.

Le conducteur avait garé sa voiture sur la piste cyclable pour régler son GPS, écrit le quotidien. Le cycliste aurait haussé le ton et tapé sur le rétroviseur de la Honda, provoquant l’ire de son propriétaire. Ce dernier aurait donc roulé pour volontairement percuter l’homme à vélo, qu’il a ensuite abandonné. Mais un témoin et une caméra de vidéosurveillance filment l’acte. Le Valaisan reçoit alors l’injonction de se rendre à un poste de police, ce qu’il fait. En chemin, il utilise son portable au volant, roule trop vite, et plus tard refusera de se soumettre aux tests décelant drogues et alcool, autant de faits qui ont aggravé son dossier.