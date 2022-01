Clip d’«Anunnaki» : Vald fâché d’être censuré par YouTube

Le rappeur français n’a pas digéré le fait que son clip «Anunnaki» a été interdit aux moins de 18 ans par la plateforme. Il a ironisé sur la situation.

Vald l’a mauvaise. Son clip «Anunnaki», publié le 7 janvier 2022 sur YouTube, a été rapidement censuré par la plateforme de Google. Il est désormais interdit aux moins de 18 ans. En cause: des scènes assez gore et sanguinolentes à la fin de la vidéo, où Vald s’arrache des lambeaux de peau. Le rappeur français de 29 ans a réagi, via Twitter.