Hip-Hop : Vald invite OrelSan pour une tournée commune

Vald a pris son pied en rappant en live «Péon» avec OrelSan. Il lui propose de partir en tournée ensemble.

Le 18 mars 2022, à l’AccorHotels Arena de Paris, Vald est monté sur scène lors du concert d’OrelSan et a interprété avec lui «Péon». Quelques jours plus tard, le jeune rappeur a remercié sur Instagram l’auteur de l’album «Civilisation», qui se produira prochainement à l’Arena de Genève et au MAD de Lausanne, pour l’invitation et lui a suggéré de réaliser un album en commun.