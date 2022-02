Hip-hop : Vald peut faire le V de victoire

Le rappeur de Seine-Saint-Denis fait un tabac, en France et dans le monde, avec son quatrième album «V».

La galette de la star de Seine-Saint-Denis, grand supporter du PSG, a été certifiée disque d’or en France, plus de 50’000 ventes, en seulement trois jours. Durant les 24 heures qui ont suivi sa sortie, elle a cumulé plus de 6,41 millions de streams sur Spotify, soit en moyenne plus de 400’000 écoutes par morceau. Plus impressionnant encore, à l’échelon mondial, «V» a été l’album le plus écouté sur la plateforme de streaming entre le 4 et le 6 février. Un exploit d’autant plus incroyable que les poids lourds du metal Korn, du hip-hop 2 Chainz, du rock OneRepublic ou encore de la pop Bastille ont sorti leur nouvel album, à la même date que Vald.