France : Vald répond au clash de Booba

Les deux rappeurs s’écharpent autour des chiffres de ventes du dernier album en date de Vald.

Il y a de l’eau dans le gaz entre Vald et Booba. Ce dernier accuse le premier d’avoir menti sur les chiffres impressionnants des ventes de «V», dernier album en date de Vald. Le disque se serait écoulé à près de 75’000 copies, une semaine après sa sortie le 4 février 2022. Or, le Duc n’y croit pas une seconde, allant carrément jusqu’à insulter son concurrent, qui avait été censuré par YouTube. «Donc, d’un coup sans motif t’es le plus gros vendeur? Pas de hit, pleine pandémie, dents jaunes, vilain tout mou mal rasé, mal sapé… tu nous expliques?» avait posté Booba sur Instagram.