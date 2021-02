Brésil : Vale va payer pour la catastrophe de Brumadinho

En janvier 2019, l’effondrement du barrage minier de Brumadinho avait fait 270 morts au Brésil. Vale a accepté de verser plus de 7 milliards de dollars de dommages «sociaux et environnementaux».

Le conglomérat minier brésilien Vale a annoncé jeudi un accord sur le versement de 37,6 milliards de réais, soit plus de 7 milliards de dollars, de dommages «sociaux et environnementaux» après la catastrophe de Brumadinho, qui avait fait 270 morts et disparus au Brésil.