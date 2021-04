Football : Valence sort pour protester contre des insultes racistes

Les joueurs de Valence ont quitté un instant le terrain pour soutenir Mouctar Diakhaby, qui dit avoir été insulté par Juan Cala, de Cadix. A Séville, l’Atlético Madrid a perdu.

Autour de la 31e minute de jeu, alors que le score était de 1-1, Diakhaby s’est arrêté de jouer pour s’en prendre à un joueur espagnol de Cadix, Juan Cala, et il a écopé d’un carton jaune pour cette altercation. Les deux hommes ont commencé à s’invectiver, puis Diakhaby a indiqué à l’arbitre qu’il allait quitter le terrain, et il a été suivi par tous ses coéquipiers.

«Rejet du racisme»

Diakhaby a ensuite pris place dans les tribunes pour regarder la suite du match. Après la mi-temps, Alvaro Cervera, l’entraîneur de Cadix, a décidé de faire sortir Cala et de le remplacer par Marcos Mauro… qui a ensuite inscrit le but de la victoire 2-1 pour Cadix, à la 89e.

«Diakhaby nous a dit qu’il y a eu une insulte raciste donc on est rentrés (aux vestiaires). On nous a dit que l’on devait rejouer parce que sinon on allait perdre les trois points, voire plus. C’est Diakhaby qui nous a demandé de jouer, sinon on ne l’aurait pas fait. (…) Lui nous a dit qu’il ne voulait pas rejouer. Diakhaby est effondré. Ça a été une insulte très laide que je ne vais pas répéter», a réagi l’arrière gauche valencien Gaya au micro de Movistar à au coup de sifflet final.