Valais

Valentin Carron reçoit le prix culturel 2020

Le lauréat est l’un des artistes emblématiques de l’art contemporain suisse.

Né en 1977 à Fully, Valentin Carron est l’un des artistes emblématiques de l’art contemporain suisse. L’artiste vit et travaille en Valais, source principale de son inspiration, détaille lundi le canton dans un communiqué. En s’appropriant par exemple des objets puisés dans l’imagerie traditionnelle du canton et en les reformulant, il questionne les notions d’originalité, d’authenticité et d’identité. En 1999, il avait reçu un prix d’encouragement de l’État du Valais.

Cette année, trois prix d’encouragement ont été décernés à la chanteuse haut-valaisanne Tanya Barany, de son vrai nom Tanya Zimmermann, de Visperterminen, à la comédienne, metteuse en scène et auteure Pauline Epiney de Sierre et au duo d’architectes Catherine Gay Menzel (1974, Zurich) et Götz Menzel (1973, Hambourg), installés à Saint-Maurice et dont le bureau GayMenzel a été fondé à Monthey en 2013.