Motocyclisme Valentino Rossi tacle Johann Zarco

Miraculé d’un accident qui aurait pu être dramatique, Valentino Rossi regrette «une grave erreur d’évaluation» du Français.

En publiant des images de sa caméra embarquée accompagnée d’un long message, Valentino Rossi est sorti de son silence sur ses réseaux sociaux, 48 heures après le terrible accident du GP d’Autriche. «Les images de ma caméra embarquée sont celles qui me font le plus peur, a-t-il écrit, car elles permettent de comprendre la vitesse à laquelle la moto de Franco (Morbidelli) a traversé la piste juste devant moi. Elle est passée tellement fort que je ne l’ai même pas vue. Quand je suis rentré au stand, j’étais déjà assez secoué d’avoir vu la moto de Zarco voler littéralement au-dessus de la tête de Maverick (ndlr: Viñales).»

Dimanche passé sur le circuit de Spielberg, l’accrochage entre Johann Zarco et Franco Morbidelli aurait pu faire des victimes collatérales, puisque Rossi et son coéquipier Viñales ont évité de quelques centimètres de se faire percuter de plein fouet par les machines volantes et désintégrées du Français et de l’Italien.

«Miraculeusement, personne ne s’est fait mal, mais j’espère que cet accident fera réfléchir tout le monde, et surtout nous, les pilotes, a rajouté Rossi, qui avait exhorté les pilotes à se montrer moins agressifs en course dès dimanche. S’il avait initialement eu des mots très durs à l’égard de Johann Zarco, le pilote italien se montre aujourd’hui moins radical, convaincu que le Français n’a pas intentionnellement entraîné un tel crash.

«Il ne faut pas oublier que notre sport est dangereux»

«Zarco n’a pas causé intentionnellement un carambolage de cette ampleur, mais cela reste malgré tout une grave erreur d’évaluation, qu’un pilote MotoGP ne peut se permettre, surtout dans un freinage à 310 km/h, juge toutefois Rossi. En se déplaçant rapidement sur la droite et en freinant sous le nez de Franco, il ne lui a pas laissé de place pour ralentir et Morbidelli n’a rien pu faire d’autre que de lui rentrer dedans à pleine vitesse.»

«Je comprends qu’en course on joue gros et tout le monde donne le maximum pour être devant, mais il ne faut pas oublier que notre sport est dangereux et notre sécurité ainsi que celle de nos adversaires est beaucoup plus importante que le gain d’une position», a conclu le pilote italien.