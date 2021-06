France : Valérie B. écope d’une peine symbolique, ressort libre du tribunal

La justice française a condamné vendredi à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, celle qui a tué son mari proxénète après des années de sévices.

Tonnerre d’applaudissements

Les membres de la cour d’assises sont ainsi allés plus loin dans la clémence que le ministère public qui avait déjà requis une peine modérée de cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, en qualifiant de «victime» celle qui a été violée, battue et prostituée pendant des années par son mari tyrannique.

Un tonnerre d’applaudissements a éclaté à la lecture du verdict, certains proches de l’accusée fondant en larmes. Lisant les motivations de la cour et du jury, la présidente Céline Therme a souligné qu’ils avaient retenu «la terreur» dans laquelle a vécue Mme B. et les «multiples traumatismes de son enfance».

«Valérie B. est victime»

L’accusée a tué d’une balle dans la nuque, à l’âge de 35 ans, Daniel P., 61 ans, le 13 mars 2016, après près de 25 ans de viols et de violences, puis de prostitution contrainte. Elle encourait la perpétuité.

Me Tomasini a listé une «chaîne de dysfonctionnements multiples», en particulier les deux signalements que des proches de l’accusée ont faits à la gendarmerie, en vain.

«C’était elle ou lui»

«C’était elle ou lui», avait pour sa part estimé sa collègue, Me Bonaggiunta, rappelant que le mari de Valérie B. lui avait pointé une arme sur la tête en lui promettant qu’il la tuerait, elle et ses enfants, si elle le quittait.

«Marionnette» aux mains d’un «tyran», Valérie B. était «prise dans une toile d’araignée, sans aucun recours possible à la loi», a-t-elle ajouté, demandant elle aussi l’acquittement ou une «peine symbolique».

Le procès, ouvert lundi, a dépeint les violences extrêmes subies par Valérie B. et sa peur de les voir se perpétuer à l’encontre de sa propre fille, Karline, qui avait 14 ans au moment des faits.

Des experts psychiatre et psychologue ont souligné que l’accusée n’avait aucune autre «échappatoire» que de «faire disparaître» son mari, tant elle souffrait de son «emprise permanente» et de sa «surveillance» très serrée, qui l’empêchait d’aller porter plainte.

Enceinte à 17 ans

Le mari de Mme B., alcoolique et violent, l’a prostituée pendant 14 ans. Il a commencé à la violer alors qu’elle n’avait que 12 ans et qu’il était encore l’amant de sa mère. Condamné et incarcéré en 1996, l’homme est pourtant autorisé, dès sa sortie de prison en 1997, à réintégrer le domicile familial, où «tout a recommencé comme avant», selon Mme B..