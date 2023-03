Valérie Dittli «est Vaudoise! Elle se sent Vaudoise!»

Pour un cri du cœur, c’est un cri du cœur. Dans un communiqué publié jeudi, les Jeunes du Centre Vaud apportent un soutien sans faille à leur conseillère d’État Valérie Dittli, attaquée sur ses pratiques fiscales et son parcours universitaire . «Valérie Dittli, est-il écrit, comme de très nombreux jeunes en formation, avait pour résidence principale la maison de ses parents, une pratique reconnue par la loi. Comme pour tout contribuable, ses revenus, modestes au demeurant, ont toujours été imposés et payés dans leur totalité à Zoug, son canton d’origine».

«L’essence même du citoyen vaudois»

Les jeunes vont plus loin dans leur identification. Ils se disent «chanceux» d’avoir «une conseillère d’État qui soit sortie de son lieu d’origine pour sillonner la Suisse. Son ancrage dans le territoire vaudois, ses réseaux, ses amitiés sont connues. Elle est vaudoise! Elle se sent vaudoise! Nous l’affirmons qu’elle est vaudoise! Et elle incarne ce qui selon nous fait l’essence même du citoyen vaudois: son ouverture d’esprit, sa sympathie, son amour du terroir et des gens ainsi que son respect pour les différences».