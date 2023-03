Lausanne/Zoug : Valérie Dittli n’a encore jamais payés ses impôts dans le canton de Vaud

Fraichement élue à la tête des finances du Canton de Vaud, la conseillère d’Etat du Centre Valérie Dittli soulève des questions sur son statut de contribuable, tout comme son prédécesseur . Ainsi, rapporte la RTS, la jeune Zougoise n’a encore jamais payé d’impôts dans le Canton. Elle est inscrite à Lausanne depuis 2016 en résidence secondaire, et y avait déposé ses papiers principaux alors qu’elle y était candidate à la Municipalité et au Conseil communal en 2021. Non-élue, elle était alors repartie formellement à Zoug, où les barèmes fiscaux sont bien plus avantageux, avant de revenir officiellement à Lausanne en janvier 2022… quelques jours avant la fin des candidatures pour le Conseil d’Etat vaudois.

La RTS a calculé que la docteure en droit aurait ainsi économisé jusqu’à 20’000 fr. Interpellée, Valérie Dittli assure toutefois qu’elle a payé ses acomptes 2022 sur le Canton de Vaud et s’apprête à y déposer sa déclaration. Elle explique ces allers-retours par le flou qui règne autour d’une vie d’étudiante, doctorante ou encore stagiaire, «à un âge où on se cherche encore, où tout est ouvert. Elle assure ne rien avoir gagné financièrement de ces manœuvres. Le président du PS vaudois Romain Pilloud a informé la RTS samedi qu’il comptait déposer une interpellation pour y voir plus clair. Le PLR et le Centre, eux, estiment que cela relève de la sphère privée