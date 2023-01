Ski alpin : Valérie Grenier crée la sensation sur le premier géant de Kranjska Gora

Malgré la pression de s’élancer en dernier, avec tous les regards concentrés sur sa personne, Grenier a géré son deuxième passage avec maestria, établissant une nouvelle fois le meilleur chrono. À l’arrivée, elle relègue l’Italienne Marta Bassino - actuelle leader du classement de la spécialité - à 37 centièmes et la Slovaque Petra Vlhova - vainqueure du gros Globe de cristal en 2021 - à 40 centièmes. Excusez du peu.

Lara Gut-Behrami, elle, a été boutée hors du podium. 2e après son premier passage, avec seulement 4 petits centièmes de retard sur sa devancière, la Tessinoise avait toutes ses chances pour l’emporter. Elle termine finalement 5e, à 56 centièmes de Valérie Grenier. 3e dans la course au petit globe avant ce rendez-vous, elle perd du terrain sur Marta Bassino, dont l’avance est passée de 48 à 83 points.

Petit lot de consolation: Lara Gut-Behrami talonne désormais de trois longueurs la dauphine, Mikaela Shiffrin, seulement 6e ex aequo (+1’’33) ce samedi. Après avoir vu filer une première occasion d'égaler le record de victoires sur le Cirque blanc de sa compatriote Lindsey Vonn, jeudi, avec l’annulation du deuxième slalom de Zagreb, l’Américaine devra attendre pour signer son 82e succès tant convoité. Par la même occasion, son incroyable série de victoires (cinq consécutives depuis le 18 décembre) prend fin.

Hors du top 10, on retrouve la Schwytzoise Wendy Holdener (29 ans), 15e (+2’’47), la Valaisanne Camille Rast (23 ans), 24e (+3’’16), la Nidwaldienne Andrea Ellenberger (29 ans), 25e (+3’’43), tandis que Michelle Gisin (29 ans) n’est pas allée au bout de sa course. Une nouvelle déception pour l’Obwaldienne, en manque de repères et de confiance cette saison.