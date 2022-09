Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse: enquête ouverte pour détournement de fonds publics

Le signalement du secrétaire national démissionnaire d’EELV, adressé le 19 avril au parquet et dont l’AFP a eu connaissance, visait également les infractions de financement illégal de campagne électorale, financement illégal de parti politique, abus de biens sociaux et/ou prises illégales d’intérêts. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), a précisé le parquet.

Manœuvre politique

«Nous ne sommes pas au courant de cette procédure», a déclaré à l’AFP l’entourage de Valérie Pécresse, qui a assuré que «toutes les règles (avaient) été scrupuleusement respectées». «Les Verts utilisent toujours la même méthode de dénonciation calomnieuse», a-t-on ajouté de même source. «Nous sommes sereins et faisons confiance à la justice». Dans ce signalement, Julien Bayou s’appuie notamment sur la démission de la conseillère régionale Babette de Rozières, de l’équipe de campagne et de toutes les commissions en raison de «désaccords qu’elle a manifestés à l’égard de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, par ailleurs présidente de la région Île-de-France». Dans cette lettre de démission datée du 8 mars, Mme de Rozières «explique agir dans l’intérêt de Valérie Pécresse, mais le mélange des genres entre la présidente de Région et la candidate à la présidentielle semble complet». Elle avance également «le manque d’intérêt allégué de la candidate pour l’Outre-Mer ainsi que le niveau de la campagne», selon ce signalement.