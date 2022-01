Présidentielle française : Valérie Pécresse promet de ressortir le «Kärcher»

Après la charge d’Emmanuel Macron contre les non-vaccinés, sa rivale de droite Valérie Pécresse a replacé la sécurité au centre de la campagne.

C’est dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, sur des terres où l’extrême droite réalise de très bons scores, que Valérie Pécresse a encore durci son discours sécuritaire: «Il faut ressortir le Kärcher car il a été remis à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans».

Héritage de Sarkozy

En s’adressant à un électorat sensible aux questions sécuritaires, la candidate LR entend bien creuser l’écart avec les deux candidats d’extrême droite Marine Le Pen (RN) et Eric Zemmour (Reconquête!).

Tous les trois sont dans un mouchoir de poche dans les derniers sondages (autour de 14-16%) pour accéder au second tour face à Emmanuel Macron, toujours donné favori avec un score stable depuis des mois, entre 23 et 25% au premier tour.

Moquerie de la concurrence

«On a compris que depuis quelque temps elle flirte avec l’extrême droite d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen, et aujourd’hui, c’est carrément une demande en mariage qu’elle leur fait», a-t-elle affirmé.

Dans le camp d’Emmanuel Macron, candidat quasi déclaré, – «Il n’y a pas de faux suspens, j’ai envie» a-t-il dit au «Parisien» cette semaine –, la candidate LR fait figure d’adversaire la plus redoutable au second tour.

Idées nauséabondes

Le retour du «Kärcher» a également fait réagir Marine Le Pen. «Les Français ne sont plus dupes de ces mensonges et me font confiance pour rétablir l’ordre!», comme Eric Zemmour: «Merci, Madame Pécresse, le Kärcher, on nous a déjà fait le coup».