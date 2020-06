États-Unis

Valery et Jared en couple «depuis des années»

L’acteur et le top entretiennent une relation intermittente depuis longtemps, mais leur relation a pris une tournure plus sérieuse ces derniers temps.

Valery Kaufman et Jared Leto sont amis depuis 2015.

Après leur rencontre, qui s’est déroulée en 2015, Jared et Valery étaient seulement amis, a confié une source à la publication. «Mais les choses ont changé. Avec les années, ils se sont rapprochés. Ils ont une relation intermittente depuis plusieurs années, mais ils passent de plus en plus de temps tous les deux dernièrement», a ajouté cette personne. Le comédien aurait même présenté sa compagne à sa maman au début de l’année 2020.