Valeurs sûres et une pépite au Chant du P’tit

Le Chant du P’tit proposera cinq soirées de concerts, avec notamment Tryo, Astonvilla ou Catherine Ringer en têtes d’affiche. Parmi les découvertes à voir chez le petit frère du Chant du Gros, on ne manquera pas le tout premier concert de Gabin. «Je me réjouis de connaître les sensations que cela procure de se produire devant autant de monde. J’ai rêvé d’être chanteur tout petit, avant qu’à l’école on me dise que ce n’était pas réaliste de vouloir faire ce métier. J’ai décidé de me lancer il y a seulement deux ans», nous a confié le Chaux-de-Fonnier.