Bagages perdus: un chemin de croix pour se faire rembourser

La semaine dernière, après notre intervention auprès d’easyJet, la compagnie a recontacté Nat pour l’informer que sa valise était considérée comme définitivement perdue et qu’une compensation lui serait reversée. La Genevoise n’en revient pas. Plus de deux mois après son vol, la compagnie «se réveille et veut en finir avec mon cas. Moi je veux qu’ils cherchent réellement ma valise.» De son côté, easyJet assure qu’elle va «examiner son cas avec leurs partenaires de traitement des bagages aux aéroports de Genève et de Gatwick.» Selon elle, ce type de disparition reste très rare.