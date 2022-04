Pays-Bas : Valises pleines de civelles saisies à l’aéroport

Trois personnes ont été pincées à l’aéroport d’Amsterdam avec plusieurs centaines de milliers de bébés anguilles dans leurs bagages.

Deux hommes et une femme originaires de Malaisie, en transit du Portugal vers la Malaisie, transportaient plusieurs centaines de milliers de bébés anguilles à l’intérieur de huit grosses valises rouges identiques qui ont attiré l’attention de la sécurité de l’aéroport lundi. «À l’intérieur des valises se trouvaient des sacs remplis d’eau et de bébés anguilles», a déclaré la NVWA.

Plus de 100 kilos

Forte valeur marchande

Le déclin mondial des populations d’anguilles et les moyens mis en place pour les sauver ont favorisé le braconnage et fait émerger un immense marché noir qui serait plus rentable que les trafics de drogue, d’humains et d’armes.